Die E.on-Aktie kann sich nach wie vor nicht von ihrem 52-Wochen-Tief lösen. Schwache Zahlen und die Risiken in Großbritannien sorgen dafür, dass die Anleger weiter vorsichtig bleiben. Zumindest am Anleihemarkt konnte E.on diese Woche einen Erfolg vermelden - der Versorger hat Green Bonds über 1,5 Milliarden Euro begeben.Erstmals hat E.on grüne Anleihen begeben - eine fünf- und eine zehneinhalbjährige über jeweils 750 Millionen Euro. Auf den ersten Blick mutet der Zeitpunkt etwas skurril an. Immerhin ...

