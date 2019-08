Original-Research: ad pepper media International N.V. - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ad pepper media International N.V. Unternehmen: ad pepper media International N.V. ISIN: NL0000238145 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 23.08.2019 Kursziel: 3,30 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 19.07.2019 Herabstufung von Kaufen auf Hinzufügen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die Aktie auf BUY herauf und bestätigt sein Kursziel von EUR 3,30. Zusammenfassung: ad pepper media International meldete endgültige Zahlen für das zweite Quartal, die mit den vorläufigen Zahlen übereinstimmten. Die hohe operative Hebelwirkung des Geschäftsmodells hat ein starkes Umsatzwachstum (+17%) in ein sehr starkes Ergebniswachstum (EBIT: +205%) umgewandelt. Das Unternehmen erzielte ein Nettoergebnis von EUR 314 Tsd., was einer Nettomarge von 5,5% entspricht. ad pepper bekräftigte ihre EBITDA-Prognose für 2019 von EUR 2,5 Mio., die sie nach Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen von EUR 2,0 Mio. erhöht hatte. Da das EBITDA im ersten Halbjahr EUR 1,6 Mio. betrug und das zweite Halbjahr aufgrund des Weihnachtsgeschäfts in der Regel die stärkere Hälfte darstellt, halten wir die erhöhte Guidance für konservativ und erwarten ein EBITDA von EUR 2,8 Mio. Unser aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von EUR 3,30. Nach dem jüngsten Kursrückgang stufen wir die Aktie von Hinzufügen auf Kaufen hoch (Aufwärtspotenzial > 25%). First Berlin Equity Research has published a research update on ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal upgraded the stock to BUY and maintained his EUR 3.30 price target. Abstract: ad pepper media International reported final Q2 figures which matched preliminaries. The high operating leverage of the business model transformed strong revenue growth (+17%) into very strong earnings growth (EBIT: +205%). The company posted a net result of EUR 314k, which corresponds to a net margin of 5.5%. ad pepper reiterated 2019 EBITDA guidance of EUR 2.5m, which it had increased from EUR 2.0m on publication of the preliminary figures. Given that H1 EBITDA amounted to EUR 1.6m and H2 is usually the stronger half due to the Christmas business, we view the increased guidance as conservative and expect EBITDA of EUR 2.8m. Our updated DCF model still yields a EUR 3.30 price target. Following the recent share price decline we upgrade the stock from Add to Buy (upside >25%). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18771.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

