Explor Resources Inc. kündigte gestern an, dass es eine Vereinbarung mit Pure Nickel Inc. unterzeichnet hat, in deren Rahmen sich die beiden Unternehmen auf einer Basis von 54/46 (Explor/Pure Nickel) zusammenschließen werden.



In Verbindung mit dieser Transaktion wird Pure Nickel etwa 95.198.612 Stammaktien im Austausch gegen alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Explor ausgeben. Das kombinierte Unternehmen wird nach Abschluss der Transaktion dann etwa 177.891.951 ausstehende Aktien besitzen.



Es wurde noch nicht angekündigt, wann die Transaktion beendet werden soll.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de