FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem kleinen Rücksetzer am Vortag sind die europäischen Aktienmärkte am Freitag im Plus in den Handel gestartet. Für den Kapitalmarkt ist vor allem die Rede von Fed-Chef Jerome Powell in Jackson Hole von Interesse. "Für Powell wird das heute ein schwieriger Spagat", erwartet Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partner. Einerseits werde er die Märkte, die von mindestens zwei weiteren Zinssenkungen in diesem Jahr ausgehen, sicherlich nicht enttäuschen wollen. Andererseits könne er angesichts der konträren Meinungen innerhalb der Fed keine definitiven Zinssenkungen in Aussicht stellen. Am deutschen Aktienmarkt ist derweil Klöckner mit dem kolportierten Interesse von Thyssenkrupp das Hauptthema.

Der DAX legt im frühen Handel um 0,4 Prozent auf 11.794 Punkte zu. Der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,4 Prozent auf 3.387 Zähler. Die Anleihen tendieren leichter nach den jüngsten hawkischen Aussage zweier Fed-Mitglieder. Da auch der Zinssenkungsdruck in Europa jüngst abnahm, werden bei den Bundesanleihen Gewinne mitgenommen. Gold zeigt sich von der gestiegenen Risikobereitschaft wenig beeindruckt und handelt bei 1.495 Dollar.

M&A-Interesse beflügelt Klöckner SE

Der Industriekonzern Thyssenkrupp muss sich neu aufstellen. Um seine Stahlsparte zu stärken, bereitet das Unternehmen einen Zusammenschluss mit dem Stahlhändler Klöckner & Co vor, wie das Handelsblatt unter Berufung auf Konzernkreise berichtet. "Die Story ist nicht neu", so ein Aktienhändler zu dem Handelsblatt-Bericht. Bereits im Juni hatte das Manager-Magazin über einen möglichen Zusammenschluss berichtet. Ein anderer Händler merkt jedoch an: "Die Story hat sich in der Zwischenzeit weiterentwickelt, so dass sich die Wahrscheinlichkeit eines Zusammengehens erhöht hat." Mit Blick auf den Strategieschwenk und auch auf das niedrige Kurs/Buchwert-Verhältnis bei Klöckner ergebe eine solche Überlegung Sinn.

Die Aktien von Klöckner sind auf der anderen Seite bei den Short-Sellern sehr beliebt, auch von dieser Seite könnte Kaufinteresse an den Markt kommen. Klöckner legen um 10 Prozent zu, Thyssenkrupp notieren 3 Prozent im Plus. Aber auch die Aktie von Salzgitter profitiert von der Option der Bündelung der Stahlaktivitäten in Deutschland und rückt 1,8 Prozent vor.

Die Anhebung des Salesforce-Ausblicks wird an der Börse leicht positiv für SAP gewertet. Aufgrund der andauernd hohen Investitionen in die digitale Transformation ist das US-Unternehmen beim Umsatz optimistisch. Dies hilft dem gesamten europäischen Technologiesektor, der am Donnerstag im späten Handel ins Minus gerutscht war und mit durchschnittlichen Kursgewinnen in Europa an der Spitze liegt. SAP legen um 1,2 Prozent zu.

Bei der Commerzbank bahnt sich einem Zeitungsbericht zufolge ein weiterer Stellenabbau an. Es sei mit dem Abbau von 1.800 bis 2.500 Stellen zu rechnen, berichtet die Börsen-Zeitung unter Berufung auf Kreise des Instituts. Ein Sprecher der Commerzbank wollte den Bericht auf Anfrage von Dow Jones Newswires nicht kommentieren. Commerzbank notieren 1 Prozent fester.

In der Schweiz verliert die Aktie von U-Blox 13 Prozent. Die Geschäftszahlen zum ersten Halbjahr haben enttäuscht, für das Jahr werden die Schweizer vorsichtiger. Mit 191 Millionen Franken lag der Umsatz bis Ende Juni allerdings 9 Prozent unterhalb der Markterwartung. Für die Analysten von Vontobel ist die Profitabilität deutlich zurückgekommen. Das EBIT halbierte sich nahezu und verfehlte die Schätzung der Analysten um 36 Prozent. Für das Gesamtjahr fährt das Unternehmen in der Folge die Ziele deutlich zurück.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.386,81 0,39 13,14 12,86 Stoxx-50 3.104,06 0,25 7,74 12,48 DAX 11.793,52 0,40 46,48 11,69 MDAX 25.382,45 0,54 136,99 17,58 TecDAX 2.764,31 0,56 15,49 12,82 SDAX 10.759,37 0,70 75,14 13,15 FTSE 7.170,95 0,60 42,77 5,95 CAC 5.406,28 0,33 18,04 14,28 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,62 0,03 -0,86 US-Zehnjahresrendite 1,66 0,04 -1,02 DEVISEN zuletzt +/- % 0,00 Uhr Do, 17:11 EUR/USD 1,1067 -0,1% 1,1081 1,1089 EUR/JPY 118,03 +0,1% 120,87 118,06 EUR/CHF 1,0917 +0,2% 1,1025 1,0907 EUR/GBR 0,9069 +0,3% 0,8975 0,9047 USD/JPY 106,64 +0,2% 107,74 106,46 GBP/USD 1,2204 -0,4% 1,2500 1,2255 USD/CNY 7,0869 +0,0% 7,0836 7,0835 Bitcoin BTC/USD 10.211,00 0,83 10.327,25 10.114,00 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,34 55,35 -0,0% -0,01 +15,2% Brent/ICE 59,97 59,92 +0,1% 0,05 +8,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.495,50 1.498,30 -0,2% -2,80 +16,6% Silber (Spot) 17,03 17,04 -0,1% -0,02 +9,9% Platin (Spot) 860,36 860,30 +0,0% +0,06 +8,0% Kupfer-Future 2,57 2,56 +0,6% +0,01 -2,7% ===

