Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die CA Immobilien Anlagen AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2019 (per 31.12.) das Konzernergebnis im zweistelligen Prozentbereich auf über 103 Mio. Euro gesteigert. In der Folge erneuert der Analyst sein Kursziel für die CA Immo-Aktie und hebt das Rating an.

Nach Analystenaussage habe sich der FFO um über 2 Prozent auf 64,5 Mio. Euro (HJ 2018: 63,2 Mio. Euro) erhöht. Die um IFRS 16-Effekte bereinigten Mieterlöse seien wegen zahlreicher Fertigstellungen um nahezu 10 Prozent auf über 95 Mio. Euro zum Halbjahr angestiegen. Das operative Ergebnis auf EBIT-Basis habe durch das hohe Bewertungsergebnis von 115 Mio. Euro um nahezu 31 Prozent auf rund 196 Mio. Euro (HJ 2018: 150 Mio. Euro) zugelegt. Das Konzernergebnis sei um 15 Prozent auf über 103 Mio. Euro geklettert. Für das Gesamtjahr rechne das Management mit einem FFO I von über 125 Mio. Euro. Dies erscheine dem Analysten aber fast schon ein wenig konservativ.

Die Bilanz sei laut SRC sehr solide und nahezu unverändert zum Jahresende 2018. Die Eigenkapitalquote liege demnach bei 48 Prozent und der net LTV bei 37 Prozent (31.12.2018: 49 Prozent und 35 Prozent). Der Wert des Portfolios sei in den ersten 6 Monaten bereits auf über 4,7 Mrd. Euro von zuvor 4,5 Mrd. Euro angestiegen und solle mit den Fertigstellungen in den nächsten Quartalen noch deutlich weiter wachsen. Der Analyst bestätigt folglich das Kursziel von 36,00 Euro und erhöht das Rating auf "Accumulate" (zuvor: "Hold").

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 23.08.2019, 10:45 Uhr)

