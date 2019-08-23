DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA09I/18 DE000HLB4R27 27.08.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA09H/18 DE000HLB4R19 27.08.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA09G/18 DE000HLB4R01 27.08.2019 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA09I/18 DE000HLB4R27 27.08.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA09H/18 DE000HLB4R19 27.08.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA09G/18 DE000HLB4R01 27.08.2019 HZE/EOT