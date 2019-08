Traumhaus AG: Traumhaus schließt Finanzierungspaket ab DGAP-News: Traumhaus AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Immobilien Traumhaus AG: Traumhaus schließt Finanzierungspaket ab 23.08.2019 / 10:58 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Traumhaus schließt Finanzierungspaket ab - Langfristig günstige Konditionen gesichert - Größere Flexibilität zum Ankauf von Grundstücken Wiesbaden 23. August 2019 - Zur weiteren Unterstützung des Expansionskurses hat die Traumhaus AG ein Finanzierungspaket in Höhe von insgesamt sieben Millionen Euro mit der Austrian Anadi Bank AG, Wien abschließen können, wobei die Parteien avisieren, das Finanzierungsvolumen nach einem Jahr Laufzeit zu erhöhen. Die Vertragsdokumentation beinhaltet zum einen ein Schuldscheindarlehen mit einer Laufzeit über fünf Jahre. Zum anderen werden von der Bank Betriebsmittellinien bereitgestellt. Darüber hinaus geht die Traumhaus AG von einer weiter wachsenden Eigenkapitalquote aus. Der Vorstandsvorsitzende der Traumhaus AG, Otfried Sinner betont: "Das Unternehmen konnte sich durch diesen Schritt langfristig günstige Konditionen für die weitere Wachstumsfinanzierung des Unternehmens sichern." Das Unternehmen plant im laufenden Geschäftsjahr Grundstücke im Gesamtvolumen von rund EUR 30 Mio. zu erwerben. Über das Unternehmen Die Traumhaus AG, gegründet 1993 in Wiesbaden, ist ein erfahrener Anbieter für innovative Siedlungskonzepte und serielles Bauen in Massivbauweise. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Grundstückskauf (ab 3.500 qm) und Projektentwicklung über Bau und Vermarktung bis zur anschließenden Betreuung der Immobilien. Das Leitmotiv lautet: "Wir haben die Lösung für bezahlbares Wohnen!" Wesentlicher Erfolgsfaktor dafür ist die ausgefeilte Standardisierung aller Prozessschritte. Ansprechpartner Investor Relations Michael Bussmann +49 6122 58653 - 68 m.bussmann@traumhaus-familie.de Ansprechpartner Public Relations Torsten Biallas, b-communication +49 89 4524 6970 / +49 172 4229605 t.biallas@b-communication.de 23.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Traumhaus AG Borsigstraße 20a 65205 Wiesbaden Deutschland Telefon: +49 (0) 6122 586 53 0 Fax: +49 (0) 6122 586 53 53 E-Mail: info@traumhaus-familie.de Internet: www.traumhaus-familie.de ISIN: DE000A2NB7S2 WKN: A2NB7S Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München EQS News ID: 862347 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 862347 23.08.2019 ISIN DE000A2NB7S2 AXC0105 2019-08-23/10:58