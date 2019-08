Der vom Beratungsunternehmen A.T. Kearny implementierte Begriff Human Centric Lighting resultierte aus einer 2013 vom europäischen Branchenverband Lighting-Europe und ZVEI in Auftrag gegebenen Marktstudie. Eine klare Definition, welche Art der Beleuchtung damit gemeint ist, ist jedoch ausständig. Bis dato beschreibt der Begriff jede Art der Lichtintervention, die eine positive Auswirkung auf das Wohlergehen, die Arbeitsfähigkeit und die Gesundheit des Menschen hat.

Positive Lichtwirkungen

Die Entdeckung eines neuen Rezeptors im Auge, der die Ausschüttung des Hormons Melatonin (Schlafhormon) im Gehirn steuert und damit den zirkadianen Rhythmus des Menschen triggert, weckte große Erwartungen in der Lichtbranche, was die Bedeutung des Lichts für die menschliche Gesundheit anbelangt. Der Fokus der Lichtwirkungsforschung richtet sich dabei derzeit einerseits auf die Vermeidung der schädlichen Wirkungen von Licht in der Nacht (Unterdrückung des Schlafhormons Melatonin), wo eindeutige nicht-visuelle Lichtwirkungen nachgewiesen wurden, andererseits beschäftigt sie sich immer häufiger mit den positiven Effekten von Licht am Tag. In diesem Bereich liegen allerdings noch keine eindeutigen Forschungsergebnisse vor.

Zeitgleich existiert mit der LED ein digitales Leuchtmittel, mit dem sich (fast) beliebige spektrale Verteilungen erzeugen lassen. Diese technischen und wissenschaftlichen Errungenschaften legten den Grundstein für eine Human-Centric-Lighting-Lichtlösung. Durch die zusätzliche Integration von Sensortechnologien und die Implementierung von komplexen Regelalgorithmen können sich gegenwärtige Beleuchtungssysteme in intelligente und anpassungsfähige Lichtlösungen (personalisierte Beleuchtung) verwandeln.

Warum HCL sinnvoll ist

Viele Menschen leben heute entfremdet von einer natürlichen Lichtsituation, in der hohe Intensitäten während des Tages und kaum Lichtexposition während des Abends und in der Nacht vorherrschen. Die meiste Zeit des Tages verbringen sie in Innenräumen unter nach Norm ausgeführtem kunstlicht. Häufig wird darüber hinaus die Nacht zum Tag gemacht, sodass viele Menschen vermehrt Licht in der natürlichen Dunkelphase ausgesetzt sind.

Dies wirkt sich destabilisierend auf die natürliche Tag-Nacht-Rhythmik (zirkadiane Rhythmik) und damit längerfristig negativ auf die Gesundheit aus. Eine HCL-Lichtlösung soll helfen, dies zu vermeiden.

Beleuchtungen mit nicht-visuellen Wirkungen sind am Tage vor allem dort sinnvoll, wo zu wenig Tageslicht verfügbar ist. Am Abend und in der Nacht können auch geringe Lichtmengen zu Störungen der zirkadianen Rhythmik führen, weshalb auch bei kurzen Expositionen hier ein HCL-Beleuchtungs-Konzept sinnvoll erscheint. Als Anwendungsgebiete bieten sich derzeit vor allem Kliniken, Pflege- und Altenheime und Wohnungen an, aber auch Bürogebäude lassen sich damit aufwerten.

HCL-Lichtlösung erforschen

Die Mitarbeiter von Bartenbach planen und realisieren HCL-Beleuchtungsanlagen für verschiedenste Anwendungen. Dabei untersuchen Wissenschaftler in verschiedenen Forschungsprojekten, welche psychischen und gesundheitlichen Auswirkungen die Art von Beleuchtung auf den Menschen hat. Ein interdisziplinäres Team aus den Bereichen Medizin, Wahrnehmungspsychologie, Physik und Technik befasst sich mit den Grundlagen von HCL und bewertet die wissenschaftliche Belastbarkeit.

In einem 194 Quadratmeter großen Großraumbüro (Bilder 1, 2, 3), das 30 Arbeitsplätze für die Mitarbeiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung Bartenbachs bereitstellt, ...

