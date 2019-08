DGAP-DD: SAF-HOLLAND S.A. deutsch SAF-HOLLAND S.A.: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 23.08.2019 / 11:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Alexander Geis 2. Grund der Meldung a) Position / Status Chief Executive Officer b) Erstmeldung Erstmel- dung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name SAF-HOLLAN- D S.A. b) LEI 222100QJQL- UJHWREL058 4. Angaben zum Geschäft/ zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Aktie Instruments Identifizierungs-Code ISIN: LU03070187- 95 (WKN: A0MU70) b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) and Volumen Preis(e) Vo- lu- me- n 8,2373 10.000 Stück EUR d) Aggregierte Informationen - 10.000 Stück Aggre- giertes Volumen - Preis 8,2373 EUR e) Datum des Geschäfts 20. August 2019 f) Ort des Geschäfts Tradegate Exchange 23.08.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SAF-HOLLAND S.A. 68-70, boulevard de la Pétrusse L-2320 Luxembourg Luxemburg Internet: www.safholland.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service 53429 23.08.2019 ISIN LU0307018795 AXC0109 2019-08-23/11:16