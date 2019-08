Vaduz (ots/ikr) - Regierungschef-Stellvertreter und Sportminister Daniel Risch empfing am Dienstag, 20. August 2019, die Medaillengewinner der Kleinstaatenspiele 2019 im Fürst-Johannes-Saal in Vaduz.



Die 18. Kleinstaatenspiele wurden vom 27. Mai bis 1. Juni 2019 in Montenegro ausgetragen. Liechtenstein war an den Spielen mit 33 Athletinnen und Athleten vertreten, die insgesamt 20 Medaillen gewannen. "Unsere Sportlerinnen und Sportler haben in Montenegro viel Kraft, Ausdauer und Mut bewiesen", lobte Daniel Risch und gratulierte den Medaillengewinner für ihre unglaublichen Leistungen an den diesjährigen Kleinstaatenspielen. "Liechtenstein darf sich mittlerweile über sage und schreibe 251 Medaillen freuen, die wir an insgesamt 18 Kleinstaatenspielen für uns gewinnen konnten."



Er bedankte sich ausserdem bei den Coaches für die Betreuung der Athletinnen und Athleten und dem gesamten Team des Liechtenstein Olympic Committees (LOC) für die Organisation und das Engagement vor und während der Kleinstaatenspiele. Nach der Ansprache von Daniel Risch und einem kleinen Präsent für die Gewinner, bot der Abend die Möglichkeit, die vielen erfolgreichen und schönen Momente noch einmal gemeinsam Revue passieren zu lassen.



