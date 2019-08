iShares S&P 500: US-Markt als Outperformer

Fed sorgt für Beruhigung

Es ist nicht das erste Mal, dass sich die Fronten im chinesisch-amerikanischen Handelskonflikt verhärtet haben. Zuletzt haben immer wieder kleinere Erfolgsmeldungen in Bezug auf Fortschritte in den Verhandlungen auf Investoren beruhigend gewirkt. Der jüngsten Rekordjagd an den US-Märkten gingen schließlich auch Eskalationen im Handelskonflikt und darauffolgende Annäherungen voraus. Auch dieses Mal sollten sich die Gemüter beruhigen. Zudem dürfen sich Börsianer an der Wall Street auf eine anhaltend lockere Geldpolitik der Fed freuen.

Die jüngsten Marktunsicherheiten haben sogar dafür gesorgt, dass die Wahrscheinlichkeit angestiegen ist, dass die US-Notenbank Fed auf ihre Ende Juli vollzogene Leitzinssenkung gleich die nächste folgen lässt, obwohl die anhaltend starken Wirtschaftsdaten aus den USA eine solche Zinssenkung gar nicht hergeben. Die US-Wirtschaft zeigt sich derzeit nicht nur robuster im Vergleich zur europäischen Konjunktur, mit einem erwarteten Infrastrukturpaket könnte die größte Wirtschaft der Welt neuen Schwung erhalten. Schließlich hat auch die Steuersenkung der Trump-Regierung für einiges an Dynamik gesorgt und die Gewinne der US-Konzerne ordentlich angekurbelt.

