München (ots) - Zweimal trafen Vize-Meister Borussia Dortmund und Europa-League-Teilnehmer Borussia Mönchengladbach bisher im DFB-Pokal aufeinander, aber noch nie in Dortmund. Das Erste präsentiert das Topsspiel der zweiten DFB-Pokal-Hauptrunde am Mittwoch, 30. Oktober 2019, ab 20:15 Uhr. Anstoß ist um 20:45 Uhr. Anschließend werden in der "Sportschau" Zusammenfassungen der anderen Mittwochsspiele gezeigt, u. a. vom Aufeinandertreffen der beiden Bundesligisten VfL Wolfsburg und RB Leipzig. Die ersten Begegnungen um das Erreichen der dritten DFB-Pokal-Runde finden am Dienstag, 29. Oktober 2019 statt. Die Höhepunkte fasst die "Sportschau" ab 22:00 Uhr zusammen.



