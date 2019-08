Die euromicron AG (ISIN: DE000A1K0300)hat ihre am 10. Juli 2019 beschlossene Kapitalerhöhung nunmehr in voller Höhe platziert. Im Rahmen einer Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht wurde mit der zweiten Tranche das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe von 2.152.919 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien um EUR 5.504.266,28 erhöht. Mit der ersten Tranche wurden im Rahmen einer Privatplatzierung im Juli 2019 bereits 717.639 neue Aktien an die Funkwerk AG ausgegeben. Dadurch hatte sich das Grundkapital der euromicron zunächst um 10% auf EUR 20.182.308,60 erhöht. Insgesamt erzielte die euromicron AG mit den beiden Tranchen der Kapitalerhöhung einen Bruttoemissionserlös von EUR 9.759.897,20. Bettina Meyer, Sprecherin des Vorstands, erklärt: "Mit der erfolgreichen Durchführung der Kapitalerhöhung haben wir einen wichtigen Meilenstein unserer Strategie erreicht. Wir konnten mit Funkwerk nicht nur einen starken und zuverlässigen Investor in den Kreis unserer Aktionäre aufnehmen, sondern haben zudem unsere Eigenkapitalbasis erheblich gestärkt und an Finanzkraft gewonnen. Zugleich werden wir die Erlöse aus der Kapitalerhöhung nutzen, um in Zukunftsfelder zu investieren und den Ausbau digitaler Geschäftsmodelle zu erweitern. Dort sehen wir attraktive Wachstumschancen für den euromicron-Konzern." Die Aktionäre der euromicron AG haben für insgesamt 1.539.385 neue Aktien ihr Bezugsrecht zu einem Bezugspreis von EUR 3,40 je Aktie ausgeübt. Die Bezugsquote für die Übernahme der insgesamt 2.152.919 neuen ...

