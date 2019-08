Am 21.08.2019 veröffentlichte das Unternehmen einen sehr ausführlichen Aktionärsbericht zu den Aktivitäten bei den Projekten. Die Pressemeldung mit dem kompletten Aktionärsbericht können Sie hier einsehen: In kürzester Zeit war es dem Management möglich, wichtige Vereinbarungen über erhebliche Investitionen in den Bundesländern Arizona, Kalifornien, Washington sowie Michigan auf den Weg zu bringen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...