Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Renditen von Treauries und Bundesanleihen sind per saldo im Wochenvergleich leicht gestiegen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Zwischenzeitlich hätten die zehnjährigen Bundesanleihen mit -0,73% aber noch einmal ein neues Rekordtief erreicht, die zweijährigen Bundesanleihen seien kurzfristig auf -0,91% gesunken - damit sei der bisherige Tiefststand bei -0,95% aus dem Februar 2017 knapp verfehlt worden. Sowohl die zwei- als auch die zehnjährigen Treasuries würden gut über 1,50% rentieren. Dabei liege die zehnjährige Laufzeit nur wenige Basispunkte über der zweijährigen, d.h. die Zinsstrukturkurve in den USA sei hier nur knapp nicht invers. Das könne allerdings jederzeit kippen. Eine anhaltende Inversion der Zinskurve 10-2 Jahre sei in der Vergangenheit ein zuverlässiger Indikator für eine Rezession gewesen. Zuletzt sei die US-Zinsstrukturkurve kurzfristig invers gewesen. ...

