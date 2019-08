Mühl Product & Service AG: Finanzamt stellt Erlass der Steuern auf den Sanierungsgewinn in Aussicht DGAP-Ad-hoc: Mühl Product & Service AG / Schlagwort(e): Sonstiges Mühl Product & Service AG: Finanzamt stellt Erlass der Steuern auf den Sanierungsgewinn in Aussicht 23.08.2019 / 12:12 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR der Mühl Product & Service AG Kranichfeld (ISIN DE0006628100) Finanzamt stellt Erlass der Steuern auf den Sanierungsgewinn in Aussicht Kranichfeld, den 23. August 2019 - Die Mühl Product & Service AG ("Gesellschaft"), Kranichfeld, (ISIN DE0006628100) hat am 6. Mai 2019 beim zuständigen Finanzamt in Jena die bevorzugte Durchführung der Steuerveranlagung 2017 auf der Grundlage der gesetzlichen Neuregelung der § 3a EstG und § 7b GewStG und damit den Erlass der Steuern aus dem Sanierungsgewinn, der mit der Bestätigung des Insolvenzplanverfahrens entstanden war, beantragt. Im Jahresabschluss 2018 sind dafür Steuerrückstellung in Höhe von rd. 58,5 Mio. Euro ausgewiesen. Erst nach Erlass bzw. Steuerfreistellung in den Steuerbescheiden 2017 dürfen diese Steuerrückstellungen aufgelöst werden. Das Finanzamt Jena hat heute auf Nachfrage telefonisch mitgeteilt, dass diesem Antrag stattgegeben wird und die entsprechenden Steuerbescheide der Gesellschaft in Kürze zugehen werden. Nach Zugang der Bescheide darf die Gesellschaft die Rückstellungen auflösen und hat damit einen weiteren wichtigen Meilenstein für die Wiederaufnahme und Entwicklung ihrer Geschäftstätigkeit erreicht Mühl Product & Service AG Der Vorstand Kontakt: Sandy Möser Vorstand Bahnhofstr. 15 99448 Kranichfeld T +49 36450 33-215 F +49 36450 33-218 E investor.relations@muehl.de 23.08.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Mühl Product & Service AG Bahnhofstraße 15 99448 Kranichfeld Deutschland Telefon: 036450-33215 Fax: 036450-33218 E-Mail: investor.relations@muehl.de Internet: https://muehl.ag ISIN: DE0006628100 WKN: 662810 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart EQS News ID: 862461 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 862461 23.08.2019 CET/CEST ISIN DE0006628100 AXC0119 2019-08-23/12:12