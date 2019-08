Die Funkwerk AG (ISIN: DE0005753149) erwirbt eine strategische Beteiligung an der euromicron AG von über 15%

im Rahmen einer Kapitalerhöhung teilweise unter Ausschluß des Bezugsrechts der Altaktionäre. Es heisst bei Funkwerk AG dazu: "Die Funkwerk AG hat im Rahmen der am 10. Juli 2019 geschlossenen Investorenvereinbarung insgesamt 1.543.256 Aktien an der euromicron AG, Frankfurt/Main, erworben, was einem Anteil von 15,36 % am Grundkapital der Gesellschaft entspricht. Die Ausgabe der neuen Aktien fand in Form von Barkapitalerhöhungen in zwei Tranchen statt, der Bezugspreis wurde bei 3,40 Euro je Aktie festgelegt."

Ein Bezugspreis von 3,40 EURO erscheint nicht zu teuer, insbesondere da die Aktie der euromicron AG aktuell bei 4,65 EURO handelt. Ein schöner Buchgewinn. Und auch bei Betrachtung des Charts scheint man einen generell günstigen Einstiegszeitpunkt gewählt zu haben. Die Aktie der euromicron handelt weit unter den alten Hochs bei einem insgesamt operativ nicht schlechtem Stand.

Weiter heisst es: "Im ersten Schritt übernahm die Funkwerk AG im Juli im Rahmen einer Privatplatzierung ...

