Mainz (ots) - Seit 20 Jahren, seit 30. August 1999, startet "Volle Kanne" im ZDF mit einer Mischung aus Service, prominenten Gesprächspartnern, emotionalen Reportagen sowie aktuellen und hintergründigen Informationen in den Tag. In der Jubiläumswoche von Montag, 26., bis Freitag, 30. August 2019, jeweils ab 9.05 Uhr im ZDF, erinnert "Volle Kanne" an Momente, die Sendungsgeschichte geschrieben haben.



Doch auch wenn das Jubiläum zum Rückblick einlädt: Im Vordergrund stehen die aktuellen Themen und die prominenten Studiogäste wie am Montag, 26. August 2019, Schauspielerin Franziska Weisz, am Dienstag, 27. August 2019, Volksmusikstar Hansi Hinterseer und am Mittwoch, 28. August 2019, Schauspielerin Michaela May.



Für den Ausblick auf die anstehenden Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg ist zudem am Montag, 26. August 2019, Michael Bewerunge, Leiter des ZDF-Landesstudios Sachsen, Gesprächsgast bei "Volle Kanne". Über die aktuellen Entwicklungen in den Brexit-Diskussionen in Großbritannien informiert am Donnerstag, 29. August 2019, Diana Zimmermann, ZDF-Auslandsstudioleiterin in London, am "Volle Kanne"-Frühstückstisch. Und in der Jubiläumssendung am Freitag, 30. August 2019, 9.05 Uhr, sind Schauspielerin Barbara Wussow, das Musikerduo Die Lochis und Meteorologe Mojib Latif zu Gast bei "Volle Kanne"-Moderatorin Nadine Krüger.



ZDF-Chefredakteur Peter Frey: "Nähe zu den Zuschauerinnen und Zuschauern herstellen und mit ihnen im Austausch bleiben - das leistet 'Volle Kanne' schon seit 20 Jahren und zeigt damit, wofür das ZDF insgesamt stehen sollte: für Fernsehen für aktive und engagierte Bürgerinnen und Bürger. Dafür bietet die Sendung eine große Themenvielfalt, die von Aktualität über Wirtschafts- und Servicefragen bis zur Lebenshilfe reicht."



"Wir wollen unseren Zuschauern einen ebenso informativen wie unterhaltsamen Start in den Tag ermöglichen", sagt "Volle Kanne"-Redaktionsleiterin Elke Jonkmanns. "Das gelingt, weil wir mit unseren Themen nah bei den Menschen sind. Ein zentrales Element unserer Sendung sind die Gespräche am Frühstückstisch - mit Prominenten, aber auch mit Alltagshelden."



Seit 2000 moderiert Ingo Nommsen "Volle Kanne - Service täglich", Nadine Krüger ist seit 2009 als "Volle Kanne"-Moderatorin im Einsatz. Die Live-Sendung "Volle Kanne - Service täglich" wird im ZDF-Landesstudio NRW in Düsseldorf produziert. Seit dem Start 1999 hat sich die Sendezeit im Jahr 2000 auf 55 Minuten und seit 3. November 2003 auf 85 Minuten verlängert.



