Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) notierte in der bisherigen Handelswoche, unter vergleichbar hohen Umsätzen wie in der Vorwoche, in einer Handelsspanne von 177,82 Prozentpunkten im Tief und 179,19 Prozentpunkten im Hoch, so die Börse Stuttgart.Gestartet sei der Euro-Bund-Future in die Handelswoche bei 178,15 Prozentpunkten. Am Dienstagnachmittag habe er mit 179,19 Prozentpunkten sein bisheriges Wochenhoch erreicht. Von diesem Punkt sei der Euro-Bund-Future bis Donnerstagmittag auf 178,32 Prozentpunkte abgebrochen. Dies entspreche einer negativen Rendite von -0,66%. Die negative Rendite der 30-jährigen Bundesanleihen betrage am Donnerstagmittag -0,15%. (23.08.2019/alc/a/a) ...

