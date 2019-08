Bonn (www.anleihencheck.de) - Der moderate Anstieg der Renditen am deutschen Rentenmarkt vom Mittwoch setzte sich auch gestern fort, so die Analysten von Postbank Research.10-jährige Bundesanleihen hätten am Abend 3 Basispunkte höher als am Vortag mit -0,64% rentiert. Eine Rolle dürften dabei die durch die Bank besser als erwartet ausgefallenen PMI-Daten für Deutschland und die Eurozone gespielt haben, obgleich diese sicherlich keinen Anlass zu konjunktureller Euphorie geben würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...