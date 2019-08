Börseneuling Frequentis hat einen Auftrag von Airways New Zealand erhalten. Das Frequentis Digital Tower-System am Auckland International Airport in Neuseeland wird zunächst als Notfallsystem fungieren. Die neuseeländische Flugsicherung Airways New Zealand und deren Kunden - Fluggesellschaften und Flughäfen - haben so die Möglichkeit, die Einsatzmöglichkeiten eines digitalen Systems für die Zukunft, im Hinblick auf eine Nutzung als vollständiger Ersatz für den bestehenden Tower, zu bewerten, informiert Frequentis. Zuletzt ist es Frequentis gelungen, mehrere Aufträge für "digitale Tower" aus unterschiedlichen Ländern und Bereichen zu gewinnen. Erst kürzlich wurden zwei Systeme nach Argentinien und Brasilien verkauft. Am ...

