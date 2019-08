Im Juli hatte Altech Chemicals die Expansion nach Deutschland verkündet. Nun hat man die ersten Schritte vollzogen und die Akquisition von 29 Prozent an Youbisheng Green Paper abgeschlossen. Und auch die nächsten Schritte stehen bereits fest.

Einstieg abgeschlossen

Für viele kam es überraschend, was Altech Chemicals (0,10 AUD | 0,06 Euro; AU000000ATC9) im Juli verkündete. So gab das Management die Expansion nach Deutschland mittels des Einkaufs in den Börsenmantel von Youbisheng Green Paper (ISIN: DE000A2BPG14 und DE000A2LQUJ6) bekannt. Mit dabei ist auch Altechs Großaktionär Deutsche Balaton. Nun konnte man den Abschluss des Einstiegs verlünden. So hält man nun 29 Prozent der Aktien von Youbisheng. Zuvor waren bereits auf der Hauptversammlung die Altech-Macher Iggy Tan (CEO) und Uwe Ahrens (Aufsichtsrat) in den Vorstand der AG berufen worden (ausführlich hier und hier). Sobald die Beschlüsse im Handelsregister eingetragen sind, wird auch die Umbennung der Gesellschaft von Youbisheng Green Paper in Altech Advanced Materials AG (kurz AAM) offiziell. Mit dem Erwerb der Anteile hat Altech Chemicals zudem den Verkauf der Option an die deutsche AAM zum Erwerb von 49 Prozent an Altechs High Purity Alumina-Projekt in Malaysia abgeschlossen. Die deutsche Gesellschaft hat nun das Recht, diese 49 Prozent für einen Betrag von 100 Mio. US-Dollar zu erwerben.

Kapitalerhöhung ...

