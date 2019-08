Der chinesische Internet-Gigant Alibaba [WKN: A117ME] dümpelt seit einem Jahr vor sich hin, obwohl er operativ von Erfolg zu Erfolg eilt. Gerade erst hat er herausragende Zahlen zum abgelaufenen Quartal berichtet, wie man in diesem interessanten Artikel des Digital Leaders Funds nachlesen kann: "Alibaba: Welcher Handelskrieg?".Ich bin ja bei China-Investments sehr zurückhaltend, nicht nur dank der ganzen "China-Buden", die in den letzten Jahren deutschen Anlegern das Geld aus der Tasche gezogen haben, aber an Alibaba bin dennoch beteiligt. Nicht direkt, aber "einfach gedacht" doch schon signifikant ...

