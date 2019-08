Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Merkel will Amazonas-Brände auf G7-Gipfel thematisieren

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist über die schweren Waldbrände im Amazonas besorgt und unterstützt den französischen Präsidenten in seinem Bemühungen, dieses zum Thema des G7-Gipfels an diesem Wochenende in Biarritz zu machen. Das erklärte Merkels Sprecher am Freitag. "Das Ausmaß der Brände im Amazonasgebiet ist erschreckend und bedrohlich. Und nicht nur für Brasilien und die anderen betroffenen Länder, sondern für die ganze Welt", erklärte ihr Regierungssprecher Steffen Seibert auf einer Pressekonferenz.

Regierungsparteien liegen laut Umfrage in Brandenburg, Sachsen vor der AfD

Kurz vor den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen liegen die beiden Regierungsparteien in einer Umfrage vor der AfD. Das geht aus dem am Freitag veröffentlichten ZDF-Politbarometer hervor. In Brandenburg ist der Vorsprung knapp und es zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen von SPD und AfD an. Die regierende SPD liegt mit 21 Prozent vor der AfD, die 20 Prozent an Zustimmung in einer Befragung der Mannheimer Forschungsgruppe verbuchen konnte. In Sachsen hat die CDU ihren Vorsprung vor der AfD ausgebaut. Laut der Umfrage würden sich 31 Prozent für die CDU des Amtsinhaber Michael Kretschmer aussprechen, die AfD bekäme 25 Prozent an Zustimmung.

Union legt Konzept für Unternehmensteuerreform vor

Die Union will mit einem eigenen Konzept für eine Reform der Unternehmensbesteuerung in die Halbzeitrevision der Koalition gehen. Das Konzept wurde von den Finanzexperten Fritz Güntzler (CDU) und Sebastian Brehm (CSU) erarbeitet und soll nach deren Angaben möglichst im September von der Unions-Fraktion beschlossen werden. "Wir rechnen mit einer breiten Zustimmung", sagte Güntzler. Die von Fraktionschef Ralph Brinkhaus angestoßenen Pläne sehen eine Senkung der Körperschaftsteuerlast, eine Abschaffung des Soli und viele weitere Punkte vor.

Kritik an Lambrechts Plänen für Unternehmenssanktionen

Die Gesetzespläne von Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) für eine Verschärfung des Unternehmensstrafrechts sind in der Wirtschaft auf erhebliche Kritik gestoßen. Der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther, lehnte sie ab. Die Schuld einzelner Menschen solle auf Unternehmen als abstrakte Organisation verlagert werden, beklagte Hüther im Deutschlandfunk. Das sei aus seiner Sicht für das Rechtssystem etwas Neues und führe dazu, dass man Gruppen in Unternehmen "als Ganzes unter einen Verdacht setzt".

Altmaier will seine europäische Cloud "Gaia-X" nennen

Die europäische Konkurrenz zu Google, Amazon und Microsoft nimmt Gestalt an. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will die geplante Cloud "Gaia-X" nennen, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung zuerst berichtete und eine Ministeriumssprecherin gegenüber Dow Jones Newswires bestätigte. Der Name leitet sich von einer griechischen Göttin ab, die in der griechischen Mythologie für Erde steht. Mit der Cloud sollen Speicher- und Rechenleistung verknüpft und so die Chancen der künstlichen Intelligenz besser genutzt werden.

Studie: Glücksempfinden in Deutschland ist stark gestiegen

Die Deutschen werden glücklicher: In keinem anderen Land ist das Glücksempfinden einer Studie zufolge zuletzt stärker angestiegen als in der Bundesrepublik. Bezeichneten sich vor einem Jahr noch 68 Prozent der Bundesbürger als glücklich, sind es nun 78 Prozent, teilte das Marktforschungsunternehmen Ipsos auf Grundlage einer Studie in 28 Ländern mit. International nimmt die Zahl glücklicher Menschen demnach ab.

Macron empfängt vor G7-Gipfel iranischen Außenminister Sarif

Vor dem Beginn des G7-Gipfels im südfranzösischen Biarritz empfängt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Freitag den iranischen Außenminister Mohammed Dschawad Sarif zu Gesprächen über das internationale Atomabkommen. Das ursprünglich für Freitagvormittag geplante Treffen zwischen Macron und Sarif sei aus Termingründen verschoben worden und werde "im Laufe des Tages" stattfinden, teilte der Elysée-Palast mit. Macron will Sarif "Vorschläge machen", um Teheran zu einer Einhaltung der 2015 getroffenen Vereinbarungen zur Uran-Anreicherung zu bringen.

Malta: Sechs EU-Länder nehmen Flüchtlinge von "Ocean Viking" auf

Die Flüchtlinge auf dem Rettungsschiff "Ocean Viking" im Mittelmeer können aufatmen: Sechs EU-Länder, darunter Deutschland, erklärten sich zur Aufnahme der 356 Menschen an Bord bereit, wie die Regierung von Malta mitteilte. Das Schiff lag zuletzt zwischen der italienischen Insel Lampedusa und Malta und wartete auf die Erlaubnis, einen Hafen ansteuern zu dürfen. Die Menschen auf dem Schiff sollten zunächst von der maltesischen Marine aufgenommen werden und dann auf Deutschland, Frankreich, Irland, Luxemburg, Portugal und Rumänien aufgeteilt werden.

+++ Konjunkturdaten +++

Mexiko BIP 2Q saisonbereinigt unverändert gg Vorquartal

Mexiko BIP 2Q saisonbereinigt unverändert gg Vorquartal

Mexiko BIP 2Q -0,8% (PROGNOSE: -0,8%) gg Vorjahr

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 23, 2019 07:30 ET (11:30 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.