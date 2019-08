Köln (www.fondscheck.de) - Ampega Investment GmbH legt am 02.09.2019 einen neuen Publikumsfonds MB Fund Max Plus AMI (ISIN DE000A2N68L3/ WKN A2N68L) auf, so die Experten von Ampega.Ziel des MB Fund Max Plus AMI sei es, einen attraktiven Wertzuwachs des Anlagevermögens zu erzielen. Der Fonds investiere im Rahmen seiner Anlagepolitik mind. 51% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Bei der Auswahl der Wertpapiere würden die nach Marktkapitalisierung gewichteten führenden deutschen Aktien bevorzugt. ...

