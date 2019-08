Zürich (www.fondscheck.de) - Der isländische Gletscher Okjökull bestimmte jüngst die Schlagzeilen, da sein Verschwinden der nächste eindrückliche Beleg des Klimawandels ist, so Jan Sobotta, Leiter Sales Ausland bei Swisscanto Asset Management International S.A.Die Eindämmung der Klimaerwärmung werde immer wichtiger - auch und insbesondere in Hinblick auf die Wasserversorgung. Denn es würden in der Folge lokale Erhöhungen der Wasserknappheit drohen. Für Investoren würden diese Entwicklungen bedeuten: Das Investmentthema Wasser gewinne an Bedeutung und sollte aus nachhaltigen Gesichtspunkten Einzug ins Portfolio halten. Für das Haus der Experten sei es entscheidend, dass dieses ethisch sensible Investmentthema unter Berücksichtigung nachhaltiger Kriterien betrachtet werde, um ökologische und ökonomische Faktoren in Einklang zu bringen. ...

