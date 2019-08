Tesla befindet sich Medienberichten zufolge in fortgeschrittenen Gesprächen über den Kauf von Batteriezellen. Zunächst beschränke sich dieses Engagement auf die in der Gigafactory 3 in der Nähe von Shanghai produzierten Fahrzeuge. Möglich ist wohl auch eine Ausweitung auf das Model Y. Das berichten unter anderem die Nachrichtenagenturen Bloomberg und Reuters unter Berufung auf informierte Kreise. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...