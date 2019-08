Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Isra Vision auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Analyst Robert-Jan van der Horst passte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Maschinenbauer mit Blick auf die Übernahme der Schweizer Photonfocus an, aber auch die sich eintrübenden makrokönomischen Aussichten. Seine Wachstumsschätzungen sinken daher leicht. Allerdings seien diese zeitweisen Risiken bereits im Kurs mehr als eingepreist, weshalb es bei der Kauf-Empfehlung bleibe. Grundsätzlich geht der Experte zudem davon aus, dass Isra Vision den Markt überflügeln kann./tav/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 23.08.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0035 2019-08-23/14:16

ISIN: DE0005488100