Zürich (ots) - Das Careum Forum 2019 geht der Frage nach, welche konkreten Auswirkungen die Digitalisierung auf die praktische Aus- und Weiterbildung in den Gesundheitsberufen hat. Die kostenlose Fachveranstaltung findet am Donnerstag, 29. August 2019, von 15.15 bis 18.15 Uhr im Careum Auditorium in Zürich statt.



Die digitale Transformation verändert derzeit nicht nur das Berufsfeld im Gesundheitswesen, sondern auch die Berufsbildung in der Praxis. Dadurch entstehen Herausforderungen und Chancen für die betroffenen Akteurinnen und Akteure.



Ist die digitale Ausbildung in der Praxis notwendig? Welche digitalen Kompetenzen benötigen zukünftige Health Professionals? Verbessern digitale Prozesse die Lernortkooperation zwischen Schule und Praxiseinrichtung?



Diesen und weiteren Fragen nimmt sich am Careum Forum 2019 eine Gesprächsrunde mit hochkarätigen Gästen an. Es diskutieren Kerstin Schmölzer, Bildungsverantwortliche bei der Spitex Zürich Limmat, Daniel Ammann, Leiter Höhere Fachschule Pflege am Bildungszentrum Gesundheit und Soziales Chur, Monika Wieland, Bildungskoordinatorin am Kantonsspital Baden, und Hansueli Trüeb, Patientenvertreter vom Diabetesclub Schweiz.



Für weitere Denkanstösse sorgen die beiden Referentinnen Ines Trede, Leiterin Observatorium am Eidgenössischen Hochschulinstitut für Berufsbildung, und Eva-Maria Panfil, Leiterin Bildung Direktion Pflege und MTTB am Universitätsspital Zürich.



Das diesjährige Forum knüpft nahtlos an den Careum Dialog 2019 an. Dieser beschäftigte sich im vergangenen Februar mit der Frage, wie die digitale Transformation die Bildung der Berufe im Gesundheitswesen revolutioniert. Rund 70 Entscheidungsträger der Gesundheitsberufe sowie Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft aus der Schweiz, Deutschland und Österreich haben sich an der Diskussion beteiligt. Entstanden ist ein Arbeitspapier, das aktuelle Herausforderungen und mögliche Lösungswege aufzeigt.



Veranstaltungsdetails:

Careum Forum 2019, 29. August, 15.15-18.15 Uhr, Careum Auditorium,

Pestalozzistrasse 11, Zürich



Weitere Informationen:

www.careum.ch/forum19 Anmeldung und Kontakt:



Careum Stiftung

Dr. Carola Fischer, Leitung Kommunikation

Pestalozzistrasse 3, CH-8032 Zürich

T +41 43 222 50 44, carola.fischer@careum.ch

www.careum.ch



Original-Content von: Careum, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100059887/100831365