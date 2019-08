Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für GlaxoSmithKline auf "Buy" mit einem Kursziel von 1900 Pence belassen. Als leicht positiv wertet Analyst Keyur Parekh in einem am Freitag vorliegenden Kommentar aktuelle Daten der "Dreamm-2"-Studie des Wirkstoffs Belantamab-Mafodotin bei einer bestimmten Blutkrebsform. Der Markterfolg werde aber wohl vom Ausmaß der Überlegenheit gegenüber dem Konkurrenzmittel Darzalex und dem Verträglichkeitsprofil abhängen./ag/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 23.08.2019 / 10:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0043 2019-08-23/14:20

ISIN: GB0009252882