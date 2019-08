Das Analysehaus Pareto Securities hat das Kursziel für Hella von 44 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit Blick auf die bereits Anfang August veröffentlichten Halbjahreszahlen und den schwachen Ausblick für die Märkte kürzte Analyst Tim Schuldt in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für die nächsten zwei Jahre. Damit liege er im Rahmen der Unternehmensziele. Gleichwohl bleibt der Autozulieferer für den Experten ein attraktiver Branchenvertreter, auch weil er von den neuen und umwälzenden Trends im Sektor profitieren dürfte. Trotz des kurzfristig begrenzten Kurspotenzials hält Schuldt daher an seinem positiven Votum fest./tav/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 23.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0044 2019-08-23/14:21

ISIN: DE000A13SX22