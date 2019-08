Die UBS hat das Kursziel für CRH nach Zahlen von 2900 auf 2950 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die etwas gemischten Zahlen des ersten Halbjahres änderten kaum etwas an seiner Einschätzung zum irischen Baustoffkonzern, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Freitag vorliegenden Studie. CRH bleibe ein attraktives Investment im Sektor. Dabei verwies er auch auf die Margenziele von CRH. Das Kursziel habe er im Zuge seiner Ergebnis-Überarbeitungen leicht hochgesetzt./ck/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2019 / 20:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: IE0001827041