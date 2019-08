PEKING/FRANKFURT (dpa-AFX) - China hat am Freitag neue Vergeltungszölle angekündigt. Man wolle zusätzliche Zölle in Höhe von fünf bis zehn Prozent auf Waren mit einem Volumen von 75 Milliarden US-Dollar erheben, teilte das chinesische Handelsministerium am Freitag mit. Die Zölle sollen in zwei Schritten am 1. September und 15. Dezember angehoben werden./jsl/jkr/fba

