In Erwartung weiterer Zinssenkungen haben Europas Anleger am Freitag bei Aktien zugegriffen. Im Stahlsektor sorgten zudem Berichte über Gespräche zwischen Thyssenkrupp und Klöckner & Co für Schwung. Dax und EuroStoxx50 legten am Freitag jeweils 0,5 Prozent auf 11.800 beziehungsweise 3390 Punkte zu.

