Am Mittwoch eröffnete Amazon sein größtes Bürogebäude der Welt in der südindischen Stadt Hyderabad. Der E-Commerce-Gigant versucht in dem aufstrebenden südasiatischen Land, dessen Wirtschaft eine der höchsten Wachstumsraten der Welt aufweist, Fuß zu fassen. Zuerst berichtete darüber "CNN". Das neue Bürogebäude liegt im Bankenviertel von Hyderabad. Es hat eine Bürofläche von 167.225 Quadratmetern und ...

