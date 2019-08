Wien (www.fondscheck.de) - Die 1997 gegründete unabhängige finnische Fondsgesellschaft Fondita bietet drei ihrer acht Fonds jetzt auch in Österreich an, so die Experten von "FONDS professionell".Die Produkte seien kürzlich zum Vertrieb zugelassen worden. Das Hauptaugenmerk lege der Asset Manager, der insgesamt ein Vermögen von 600 Millionen Euro verwalte, dabei auf nordische Small- und Mid-Caps. Laut Vice-CEO Fredrik von Knorring basiere die Anlagephilosophie dabei im Kern auf einer aktiven Aktienauswahl abseits von Benchmarks und Indices. Die Portfolios der Fonds seien mit rund 35 Titeln sehr konzentriert. Dies habe laut Knorring den Vorteil, dass die Aktien genau überwacht werden könnten und das Management der Gesellschaften ein bis vier Mal pro Jahr persönlich besucht werden könne. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...