Die Commerzbank hat die Einstufung für Ceconomy nach einem Pressebericht über Konflikte im Management auf "Hold" mit einem Kursziel von 6,50 Euro belassen. Dass Media-Saturn-Chef Ferran Reverter laut dem "Manager Magazin" den Verkauf der Beteiligung an einen Finanzinvestor auslotet, während der Chef der Muttergesellschaft Ceconomy, Jörn Werner, an einer eigenen Umbaustrategie arbeitet, sei keine gute Nachricht für die Aktie des Elektronikhändlers, schrieb Analyst Jürgen Elfers in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 23.08.2019 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0046 2019-08-23/15:11

ISIN: DE0007257503