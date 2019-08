Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Zum Abschluss der Handelswoche richtet sich auch an der Wall Street der Blick noch einmal auf die Notenbanken. Vor allem auf die Rede von Fed-Chef Jerome Powell in Jackson Hole. Ganz nebenbei gibt es eine Meldung aus China zum Thema Handelsstreit. Und diese Nachricht hat es in sich. Bei den Einzelwerten geht es heute um Splunk, HP, Salesforce, Boeing und Airbus. Marco Uome mit allen wichtigen Informationen kurz vor Handelsstart. Patrick Dewayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte in Deutschland bewegt.