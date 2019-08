Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Gold ist bisher eines der ganz großen Themen 2019. Zuletzt markierte der Goldpreis ein Sechs-Jahres-Hoch. Und weil es sich gemeinsam am besten schürft, hat sich der Börsenpunk Verstärkung ins Studio geholt. Markus Bußler hat sowohl für risikofreudige, als auch für vorsichtigere Anleger einen Tipp dabei. Hot Stock der Woche ist diesmal Scatec Solar. Die Aktie hat in den vergangenen Jahren eine richtig gute Performance hingelegt. Ein Ende scheint trotzdem noch nicht in Sicht. Aber Vorsicht: Risiko-Tipp! Folgende Aktien werden im Video besprochen: Evotec (WKN: 566480), Scotts Miracle-Gro (WKN: 883369), J. C. Penney (WKN: 851991), MercadoLibre (WKN: A0MYNP), Tomra Systems (WKN: 872535), Barrick Gold (WKN: 870450), Americas Silver Corporation (WKN: A2DJTQ), Scatec Solar (WKN: A12C5D). Folgen Sie dem Börsenpunk auch bei Instagram: https://www.instagram.com/boersenpunk