=== M O N T A G, 2. September 2019 *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Caixin August *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe August *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe August (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe August (2. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone August (2. Veröffentlichung) *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe August 11:30 DE/VDA, PK zur IAA Pkw, Frankfurt 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 15:45 EU/EZB, Monatsbericht mit Details zu Anleihekäufen und Fälligkeiten im Rahmen des APP im August *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 22:00 CH/Überprüfung der Zusammensetzung von Stoxx-50, Euro-Stoxx-50 und Stoxx-600 - DE/CDU, CSU und SPD, Treffen Koalitionsausschuss, Berlin - Börsenfeiertag US-Anleihemarkt, US-Aktienmarkt Nyse, Nasdaq D I E N S T A G, 3. September 2019 *** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 07:30 AT/Zumtobel Group AG, Ergebnis 1Q, Dornbirn 08:00 DE/Home24 SE, Ergebnis 1H, Berlin *** 08:30 CH/Verbraucherpreise August 09:00 DE/S&P Global Ratings, PG zum globalen Rückversicherungsmarkt, Frankfurt *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Juli *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit August (2. Veröffentlichung) *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe August *** 16:00 US/Bauausgaben Juli 23:00 US/Fed, Rede von Boston-Fed-Präsident Rosengren (2019 stimmberechtigt im FOMC) am Stonehill College, Easton *** - DE/Pkw-Neuzulassungen August M I T T W O C H, 4. September 2019 *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen Caixin August *** 07:00 DE/Delivery Hero SE, ausführliches Ergebnis 1H, Berlin *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe August *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe August (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe August (2. Veröffentlichung) *** 10:00 DE/Verband der Chemischen Industrie, Konjunkturbericht 2Q *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone August (2. Veröffentlichung) *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe August *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:00 DE/VöB, PK zur Aktienmarktprognose, Frankfurt *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Juli 11:00 GR/BIP 2Q 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 5-jährige Bundesobligation über 3 Mrd EUR 12:20 US/Navistar International Corp, Ergebnis 3Q, Chicago 13:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:45 DE/Unionsfraktion, Auftaktstatement zur Klausurtagung (bis 5.9.), Potsdam *** 14:30 US/Handelsbilanz Juli *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 20:00 US/Fed, Beige Book 21:15 US/Fed, Rede von Chicago-Fed-Präsident Evans (2019 stimmberechtigt im FOMC) zum Thema: "North American Trade: The Auto Sector", Detroit *** 22:15 DE/Entscheidung über mögliche Änderungen in den Indizes der DAX-Familie der Deutschen Börse 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - DE/SPD, Start von Regionalkonferenzen zur Vorstellung der Kandidaten für den SPD-Vorsitz, Saarbrücken D O N N E R S T A G, 5. September 2019 *** 07:00 FR/Safran SA, Ergebnis 1H, Paris *** 07:45 CH/BIP 2Q *** 08:00 DE/Auftragseingang Juli *** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Juli 13:00 DE/Unionsfraktion, Abschluss-PK zur Klausurtagung (seit 4.9.), Potsdam *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht August *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar 2Q (2. Veröffentlichung) *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit August (2. Veröffentlichung) *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe August *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Juli *** 17:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) - CN/Bundeskanzlerin Merkel, Reise in die VR China (bis 7.9.) F R E I T A G, 6. September 2019 *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Juli *** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 2Q *** 09:00 CH/Währungsreserven August *** 11:00 EU/BIP 2Q (3. Veröffentlichung) 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten August - EU/Ratingüberprüfungen für Italien (Moody's), Bosnien und Herzegowina (S&P), Dänemark (S&P), Luxemburg (DBRS und Fitch), Mazedonien (S&P), Serbien (Moody's), Ukraine (Fitch), Zypern (S&P) S A M S T A G, 7. September 2019 - US/Fed, Beginn der "Blackout Period" (Schweigeperiode) für die US-Geldpolitiker vor der nächsten FOMC-Sitzung - GR/Ministerpräsident Mitsotakis, jährliche Rede zur wirtschaftlichen Lage des Landes auf der Handelsmesse von Thessaloniki S O N N T A G, 8. September 2019 18:30 DE/ARD, Sommerinterview mit der CDU-Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer, Berlin *** - CN/Handelsbilanz August - RU/Regionalwahlen in Russland, u.a. Wahl des neuen Moskauer Stadtparlaments ===

