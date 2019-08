Schoeller-Bleckmann: Starke Geschäftszahlen, schwache Kursaussichten

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment (SBO) (WKN: 907391 / ISIN: AT0000946652) verzeichnete ein starkes erstes Geschäftshalbjahr. Während die Nachfrage in Nordamerika nachgab, entwickelten sich die internationalen Märkte weiterhin dynamisch. Der Umsatz verbesserte sich in den ersten 6 Monaten um 18 Prozent auf 236 Mio. Euro. Der Nachsteuergewinn legte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund ein Drittel auf 17 Mio. Euro zu.

Tochtergesellschaften sollen zusammengeführt werden

Für das zweite Halbjahr ist geplant, die beiden Well Completion-Tochtergesellschaften von SBO, Downhole Technology und Resource Well Completion Technologies, unter dem Namen "The WellBoss Company" zusammenzuführen. Laut SBO können damit Synergien genutzt werden, da sich die Produktpalette und Vertriebsgebiete von Downhole Technology und Resource ergänzen würden. Die beiden Standorte in Houston, USA und Calgary, Kanada sollen erhalten bleiben.

Umfeld bleibt positiv

SBO zufolge bleibt das Umfeld für die Oilfield Service-Industrie am internationalen Markt trotz einer Verlangsamung des Weltwirtschaftswachstums gut. Der österreichische Hersteller von Hochpräzisionsteilen für die Oilfield Service-Industrie rechnet damit, dass die Ausgaben für Exploration und Produktion (E&P) im laufenden Jahr international um 12 Prozent steigen werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...