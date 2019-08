Der Markt wankt, will aber noch nicht kippen. Zu sehr sehnen sich die Anleger nach einer helfenden Hand, nämlich die der Notenbanken, um ihre Investitionen doch noch retten zu können. Wohin der Beobachter sieht, die Trendpfeile zeigen nach Süden und dennoch klammern sich noch so viele Investoren an Aktien. Je schlechter die wirtschaftlichen Rahmendaten werden, ...

