Karlsruhe (ots) -



eigenen Tippliga 150.000 Euro gehen bis zum 6. Bundesliga-Spieltag garantiert an einen Tipper von Bundesliga6. Erstmals seit dem Start von Bundesliga6 zur Rückrunde der vergangenen Saison wird der Jackpot garantiert bis zum 6. Spieltag an einen Tipper ausgezahlt. Sollte der Jackpot bis zum 6. Spieltag nicht geknackt werden, gewinnt derjenige, der die höchste Punktzahl hat. Und zwar unabhängig davon, ob der beste Tipper alle sechs Ergebnisse richtig getippt hat.



TV-Spot mit Oliver Kahn am Bankautomaten



Die garantierte Jackpot-Ausschüttung von 150.000 Euro bewirbt Tipico neben digitaler Werbeplatzierung im Sport- und Fußballumfeld und den eigenen Social Media-Präsenzen unter anderem mit zwei kreativen TV-Spots. Darin ist zu sehen, wie Markenbotschafter Oliver Kahn an einem Geldautomaten den Gewinn für den besten Tipper des 6. Spieltages abhebt. Der Spot wird auf diversen deutschen TV-Sendern ausgestrahlt. Den Clip gibt es auf dem Bundesliga6 Channel auf YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=dq0SGQk4O_I



Auch in dieser Saison: 3.000 Euro pro Spieltag gewinnen und die Chance, den Jackpot zu knacken



Die Teilnehmer treten bei Bundesliga6 gegen Tipico Markenbotschafter Oliver Kahn an und tippen die Ergebnisse von sechs Spielen der Bundesliga. Punkte gibt es für das exakte Ergebnis (7 Punkte) und die richtige Tendenz (3 Punkte). An jedem Spieltag werden 3.000 Euro an den besten Spieler der Runde ausgeschüttet. Wer am Ende eines Monats die meisten Punkte gesammelt hat, kann sich über 5.000 Euro freuen. Und derjenige, der nach dem 34. Spieltag insgesamt die meisten Punkte erspielt hat, räumt 10.000 Euro ab. Außerdem warten auf die Gewinner zusätzliche Preise, darunter Gratiswetten bei Tipico oder Tickets für Spiele des FC Bayern München.



Smarte Verknüpfung mit Tipico Sportwetten



Bundesliga6 bietet Tipico verschiedenste Cross-Selling-Möglichkeiten, da sich die Tipps der Spieler mit einem Klick ganz einfach in einen richtigen Wettschein des Sportwettenangebotes umwandeln lassen. Dementsprechend richtet sich auch Bundesliga6 nur an volljährige Fans ab 18 Jahren. Die kostenlose App iOS-Endgeräte verfügbar. Hier kann kostenlos getippt werden: https://bundesliga6.de/?affiliateId=1179



Hinweis: Der Jackpot von 150.000 Euro wird unter der Voraussetzung ausgeschüttet, dass niemand den Jackpot an einem Spieltag davor gewonnen hat.



