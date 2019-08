Der US-Softwarekonzern Salesforce.com (WKN: A0B87V) hat bereits gestern Abend - nachbörslich - seine aktuellen Quartalszahlen vermeldet. Nicht nur diese fielen dabei besser als erwartet aus. Vielmehr hob das Management auch noch den Ausblick an. In der Folge konnte die Aktie mehr als +6% hinzu gewinnen. Da der deutsche Softwarekonzern SAP, neben Oracle, als direkter Konkurrent von Salesforce.com gilt, greifen einige Anleger heute auch bei SAP zu.

Doch schauen wir uns zunächst einmal das von Salesforce.com vorgelegte Zahlenwerk in Ruhe an. So erzielte Salesforce.com im abgelaufenen zweiten Quartal einen Quartalsumsatz von knapp vier Milliarden US-Dollar sowie einen Nettogewinn in Höhe von 91 Mio. US-Dollar respektive 0,11 US-Dollar je Aktie. Bereinigt um Kosten (in erster Linie für Rechtsstreitigkeiten) hätte der Gewinn je Aktie jedoch bei 0,66 US-Dollar gelegen.

Die durchschnittlichen Analystenschätzungen lagen dagegen nur bei einem Quartalsumsatz in Höhe von 3,96 Mrd. US-Dollar sowie einem (bereinigten) Gewinn je Aktie von 0,47 US-Dollar. Somit hat ...

