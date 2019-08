Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Patrick Dewayne blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute Klöckner. Die Aktie legte heute zeitweise um 18 Prozent zu. Kurstreiber ist Übernahmefantasie. Laut einem Medienbericht interessiert sich Thyssenkrupp für Klöckner und befindet sich bereits in Gesprächen mit dem SDAX-Konzern. Bei den Verkäufen steht die Lufthansa im Fokus. Dabei gibt es gute Nachrichten. Der Vorstand will in Zukunft die Gewinne deutlich steigern. Die Aktie legt daraufhin zu. Allerdings machen die ersten Anleger schon wieder Kasse.