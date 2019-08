Wien (www.fondscheck.de) - Nettozuflüsse von bis zu 1,5 Milliarden Euro in nur sieben Monaten: "e-fundresearch.com" hat sich auf die Suche nach den bislang absatzstärksten Fonds 2019 am deutschen Fondsdomizil begeben, so die Experten von "e-fundresearch.com".Die stolze Summe von 13,5 Milliarden Euro habe die elitäre Gruppe der Top-25 der aktuell absatzstärksten Publikumsfonds am deutschen Fondsdomizil im Zeitraum von 01.01.2019 bis 31.07.2019 an Nettomittelzuflüssen verbuchen können. Berücksichtigt worden seien in dieser "e-fundresearch.com"-Analyse ausschließlich Fonds mit "DE"-ISIN - ausländische Fonds, die Deutschland vermarktet würden (aber auch Fonds von deutschen Gesellschaften, die über eine Luxemburger-ISIN verfügen würden) seien bewusst nicht berücksichtigt worden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...