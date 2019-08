Workday wurde von den ehemaligen Gründern von Peoplesoft gegründet, das von Oracle feindlich übernommen worden ist. Neben Salesforce gilt Workday als einer der ganz großen globalen Cloudplattformen und Technologieführer bei Human Capital Management (HCM). Mit Workday können Personalabteilungen neue Mitarbeiter gewinnen, analysieren und bezahlen. So kann man mit AI beispielsweise anhand ungewöhnlicher Fehltage und ausbleibender Beförderung eine Kündigung prognostizieren. Workday will sich aber in immer mehr Bereiche einarbeiten und geht nun auch Finance und ERP an, wo man zu einem starken Konkurrenten von SAP wird. Das Unternehmen ist also sehr gut aufgestellt nur stellt sich die Frage wieviel man dafür Dieser Artikel Workday Aktie: Einer der globalen Cloudplattformen und stark in Human Capital Management erschien zuerst auf investresearch.net. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...