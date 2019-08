FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt geriet vor dem Wochenende nach volatilem Geschäft unter Druck. Der DAX verlor 1,2 Prozent auf 11.612 Punkte und schloss auf seinem Tagestief. Die Ankündigung zusätzlicher chinesischer Zölle auf US-Importe im Wert von rund 75 Milliarden US-Dollar als Reaktion auf die im September in Kraft tretenden US-Zollerhöhungen für Waren aus China drückte kräftig auf die Stimmung.

Die chinesische Ankündigung kam nicht unerwartet. US-Präsident Donald Trump reagierte jedoch umgehend und kündigte wiederum Gegenmaßnahmen an. Die USA seien auf China nicht angewiesen, so Trump auf Twitter. In der Folge geriet der Dollar deutlicher unter druck - der Euro kletterte im Gegenzug bis auf 1,1144 Dollar, nach rund 1,1080 Dollar vor den Trump-Aussagen.

Keine großen Akzente setzte dagegen die mit Spannung erwartete Rede von Fed-Chef Jerome Powell. "Wie erwartet hält sich Powell alle Optionen offen und betont die Flexibilität und die Handlungsbereitschaft der Fed", kommentierte QC Partners. So sagte Powell, dass der Ausblick für die US-Wirtschaft gut sei und sich die Inflation dem Ziel von 2 Prozent annähere. Zugleich scheine die Handelsunsicherheit eine Rolle bei der globalen Verlangsamung zu spielen.

Schlechte Nachrichten für Autosektor reißen nicht ab

Der Autosektor hatte keinen guten Tag. Als Teil des neuen Maßnahmenpakets wird China wieder zusätzliche Zölle von 25 Prozent oder 5 Prozent auf in den USA hergestellte Fahrzeuge und Autoteile erheben. BMW, die stark in den USA produzieren, verloren 3,2 Prozent und Daimler 3,1 Prozent.

Hella fielen um 3,5 Prozent: Neben der schlechten Stimmung im Autosektor drückte hier eine Herabstufung durch Bank of America-Merrill Lynch. Siltronic rutschten unter die Unterstützung bei 60 Euro und gaben um 7,7 Prozent auf 55,94 Euro nach.

Thyssenkrupp und Klöckner vor Fusion?

Der Industriekonzern Thyssenkrupp muss sich neu aufstellen. Um seine Stahlsparte zu stärken, bereitet das Unternehmen einen Zusammenschluss mit dem Stahlhändler Klöckner & Co vor, wie das Handelsblatt unter Berufung auf Konzernkreise berichtete. "Die Story ist nicht neu", sagte ein Aktienhändler zu dem Bericht. Bereits im Juni hatte das Manager-Magazin über einen möglichen Zusammenschluss berichtet. Thyssenkrupp drehten mit dem Markt ins Minus und verloren 0,7 Prozent, während es für Klöckner um 7,1 Prozent nach oben ging.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 90,3 (Vortag: 74,4) Millionen Aktien im Wert von rund 3,49 (Vortag: 2,73) Milliarden Euro. Es gab 6 Kursgewinner und 24 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.611,51 -1,15% +9,97% DAX-Future 11.604,00 -1,04% +9,72% XDAX 11.611,06 -1,25% +9,74% MDAX 25.039,94 -0,81% +15,99% TecDAX 2.720,50 -1,03% +11,03% SDAX 10.648,18 -0,34% +11,98% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 178,54 45 ===

August 23, 2019 11:51 ET (15:51 GMT)

