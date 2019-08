Vikrant Aggarwal wechselt von Cummins Inc., um Kundenstamm und Mobilitätsangebot zu erweitern

PHOENIX, Aug. 23, 2019., dem weltweit ersten digitalen Hersteller mit Fokus auf Mobilitätsprodukte, gab heute Vikrant Aggarwal als Unternehmensvorsitzenden bekannt. Er bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung mit Automobilen und in der Branche mit und hat bereits erfolgreich globale Unternehmen geleitet und ausgebaut. Seine Fachkenntnis wird entscheidend sein, um die Ziele des Unternehmens in Bezug auf weltweite Expansion und Kundenorientierung zu erreichen. Vor seiner Zeit bei Local Motors bekleidete Aggarwal die Rolle des Executive Director of Digital Accelerator bei Cummins Inc., einem Fortune-500-Unternehmen, das Motoren, Filtrations- und Stromerzeugungsprodukte entwickelt, herstellt und vertreibt.



"Local Motors von LMI ist ein aufstrebender Branchenführer, der den Einsatz von Mobilitätsprodukten auf internationalen Märkten skaliert. Ich freue mich, zu diesem wichtigen Zeitpunkt einzutreten, wo Olli 2.0, die nächste Generation vernetzter, maßgeschneiderter Mobilität, in die Produktion geht", sagte Vikrant Aggarwal. "Ich glaube fest an den einzigartigen Ansatz und das Geschäftsmodell des Unternehmens und freue mich darauf, Olli auf alle nahen und fernen Straßen zu bringen."

Aggarwal leitete zuvor ein mobilitätsorientiertes Team im Innovation Incubator von Cummins, Inc., das neue Spitzentechnologien für Antriebsstränge und Mobilitätslösungen entwickelt. Im Verlauf seiner zwei Jahrzehnte währenden Karriere führte Vikrant Aggarwal Cummins und seine globalen Kunden in der Filtrations-, Stromerzeuger- und Mobilitätsindustrie erfolgreich und wurde zu einem Meister der Prozessentwicklung und -umsetzung. Er wurde mit einem Six Sigma Black Belt in der Logistik geehrt und war Gewinner des Chairman's Quality Award. Während seiner Zeit bei Cummins zeichnete sich Aggarwal bei seiner Führung auch durch Vielfalt und Inklusion aus, indem er sich unter anderem im Rahmen der Deep Community Engagement Strategy von Cummins für Mädchen in den MINT-Fächern einsetzte.

Der Markt für Mobilitätslösungen ist riesig. Das Flaggschiff-Produkt von Local Motors, Olli , ein autonomer, vernetzter und elektrischer Shuttle, wird weltweit über den Direktvertrieb sowie über die Olli Fleet Challenges eingesetzt. Die umfassende globale Erfahrung von Aggarwal - der in vielen Ländern gelebt und für und mit Unternehmen auf der ganzen Welt gearbeitet hat - wird dazu beitragen, die Expansion von Local Motors in Märkten auf der ganzen Welt zu beschleunigen.

"LM Industries führt die Automobilproduktion aus den dunklen Zeiten heraus", sagte John B. Rogers, Jr., Chief Executive Officer und Mitbegründer von LM Industries. "Vikrant tritt in diesem entscheidenden Moment in unser Führungsteam ein und bringt seine Erfahrung ein, um unsere Bemühungen um eine Effizienzsteigerung bei den internen Prozessen, den Aufbau unserer Kundenbasis und die Verbesserung weiterbestehender Beziehungen zu stärken und uns dabei zu unterstützen, das Unternehmen und unsere Branche als Ganzes in eine bessere Zukunft zu führen."

Über Local Motors

Local Motors von LM Industries, Inc. ist ein Unternehmen für die Mobilität auf dem Boden, das sich darauf konzentriert, die Zukunft zum Besseren zu gestalten. Gegründet im Jahr 2007 im Glauben an die offene Zusammenarbeit und gemeinsames Schaffen, begann Local Motors mit der Produktion einer geringen Anzahl von Fahrzeugen mit Open-Source-Designs, die in mehreren Mikrofabriken hergestellt wurden. Seit seiner Gründung hat Local Motors nicht weniger als drei Weltneuheiten debütiert; das erste co-kreierte Fahrzeug der Welt, das erste 3D-gedruckte Auto der Welt und das weltweit erste co-kreierte, selbstfahrende Elektrofahrzeug, Olli. Wir glauben, dass Olli die Antwort auf eine nachhaltige, zugängliche Transportlösung für alle ist.

