Peking (ots/PRNewswire) - AQUA, eine globale Marke der Haier Group, die 2015 offiziell in Indonesien etabliert wurde, hat am Dienstag in Solo (eine Stadt in der indonesischen Provinz Zentraljava) Fernseher, Kühlschränke, Waschmaschinen, Schreibwaren, Bücher und Notizblöcke an ein Waisenhaus gespendet.



"AQUA ist das erste Unternehmen, das eine Spende an unser Waisenhaus getätigt hat. Wir sind sehr berührt", sagte Aspriyanto, Leiter des Waisenhauses, und hält dabei fest die Hände des AQUA-Repräsentanten.



"Mit der Spende von AQUA wird nicht nur die Lebensqualität und Bildung der Kinder verbessert, sondern auch ihre Leidenschaft für Leben und Lernen geweckt. Danke AQUA", so Aspriyanto weiter.



Die Spende an das Waisenhaus in Solo ist bereits die zweite Spendenaktion, die AQUA Indonesia 2019 veranstaltet hat.



Arina Nur Azizah, eine 15-jähriger Schülerin der Sekundarstufe, die vor fünf Jahren von einem ländlichen Bezirk von Solo in das Waisenhaus kam, hofft auf eine Hochschulausbildung und will später Buchhalterin werden.



"Ich danke AQUA dafür, dass es mir so viel Liebe und Wärme entgegenbringt. Ich werde diese Schreibwaren und Lehrbücher gut nutzen, intensiv lernen und meine Lebensideale verfolgen", sagte Arina Nur Azizah.



Seit Anfang 2019 setzt sich AQUA Indonesia für Waisen ein. Im Mai besuchte AQUA Indonesia ein Waisenhaus in der indonesischen Hauptstadt Jakarta. Neben einer Spende von Haushaltsgeräten, Schreibwaren und Lehrbüchern wohnten Mitarbeiter von AQUA Indonesia mit den Kindern, spielten mit ihnen, informierten sich über ihr Leben und ihre Schulbildung und schenkten ihnen Zuwendung und Aufmerksamkeit.



AQUA Indonesia hat im Dezember bereits die nächste Spendenaktion in einem Waisenhaus in Surabaja geplant, der zweitgrößten Stadt Indonesiens.



AQUA Indonesia ist ein Beispiel dafür, wie Haier eine Marke als verantwortungsbewusster Weltkonzern aufbaut. Als internationale Marke setzt sich Haier im Rahmen seiner Globalisierungsstrategie für das Gemeinwohl von Kindern und Bildung ein.



Bislang hat Haier Geld und Artikel im Wert von über 500 Millionen Yuan für den guten Zweck gespendet.



Ursprünglicher Link: https://en.imsilkroad.com/p/307902.html



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/964766/AQUA.jpg



Pressekontakt:



Silvia

+86-15117925061



Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/4356553